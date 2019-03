Cremona: lancia il passeggino contro il compagno, ferito il figlio di un anno

Due genitori sono indagati con l'ipotesi di reato di maltrattamento di minore per le conseguenze di una lite tra i due, scoppiata in centro a Cremona, che ha avuto sul loro figlio di un anno. Nel corso del diverbio, la donna ha scaraventato contro l'uomo il passeggino sul quale si trovava il bimbo. Il piccolo ha battuto la testa ed è stato immediatamente ricoverato in ospedale con un trauma cranico. Non è in pericolo di vita.