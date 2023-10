Cremona, benzina alle stelle in autostrada: 2,7 euro al litro

Oltre ai morti e alla distruzione, il conflitto tra Hamas e Israele ha conseguenze anche sui prezzi del petrolio e, per proprietà transitiva, anche su quelli della benzina, che aumentano in maniera importante. Lo riscontra sul campo l'inviato di "Mattino Cinque News", che, in corrispondenza all'area di servizio di Cremona dell'A21, trova un distributore che propone carburante a 2,7 euro al litro.

"Siamo a mezzo euro in più rispetto a quelli che sono i prezzi medi regionali", spiega il giornalista, sottolineando che si tratta di un prezzo particolarmente alto e non della normalità. "Stando all'ultimo trend, siamo comunque a 88 dollari al barile: un aumento sostanzioso anche solo rispetto alla settimana scorsa".