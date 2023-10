Auto elettriche, il mercato Ue è cresciuto del 102%, Tesla in vetta

In vetta alle immatricolazioni europee nel 2023 si trova la Tesla Model Y, l'auto più venduta per il sesto mese consecutivo con 169.429 unità.



Le auto a benzina restano le più ricercate in Europa, in quanto raggiungono il 53% dele totale immatricolazioni ma il mercato dell'elettrico è forte. Sul totale delle 900mila vetture vendute nel 2023 il numero delle Bev è stato infatti pari a circa 196mila unità (22%).

"Sebbene gli attuali dibattiti del settore spesso indichino un rallentamento della crescita dei veicoli elettrici, i nostri dati - ha commentato Felipe Munoz, analista globale di Jato - mostrano che la crescita della domanda rimane forte, grazie a prezzi sempre più competitivi e al continuo supporto da parte dei governi di tutta Europa."