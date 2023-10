Volkswagen: arriverà il SUV elettrico compatto

Si trasformerà la Volkswagen ID.3? Passo per passo: succede dunque che la rivista specializzata Autocar raccolga delle dichiarazioni autorevoli di Volkswagen, durante un meeting organizzato proprio dalla casa tedesca. Quelle che appaiono subito come notizie importanti, parlano di un nuovo SUV elettrico di dimensioni compatte, pronto a sbarcare nei mercati entro il 2026. Tra l'altro, sappiamo che verrà costruito proprio a Wolfsburg, dove tra l'altro "viene al mondo" anche la nuova ID.3. Questo legame, ma qui entriamo nel campo delle ipotesi, lascia pensare che le dimensioni del SUV in questione potrebbero essere molto simili a quelle della berlina compatta a zero emissioni. Che si tratti dunque della versione "Suvvizzata" della ID.3?

E' una questione di strategia industriale Quante volte avete sentito parlare di ottimizzazione nel campo della produzione automobilistica? Crediamo che, molto probabilmente, la scelta di entrare in un segmento molto richiesto (quello dei SUV, per giunta compatti) stuzzichi di gran lunga le strategie industriali di Volkswagen, che non intende lasciare alla concorrenza questa importante fetta di mercato. Come regola di mercato vuole, è cosa buona e giusta ottimizzare gli sforzi con un occhio ben aperto sui conti. In questo senso, realizzare il prossimo SUV compatto elettrico sulla piattaforma MEB dell'ID.3 sembra essere una ghiotta opportunità.

