Hyundai Kona Electric: il listino italiano

Caratteristiche principali La nuova Kona Electric ha un’autonomia dichiarata che arriva a 514 km secondo il ciclo combinato WLTP e supera i 680 km nel ciclo urbano. Riprende diverse caratteristiche già viste sulle varianti a benzina e ibride, tra cui la firma luminosa Seamless Horizon Lamp, i sistemi di sicurezza e ADAS Hyundai SmartSense di ultima generazione, i deflettori d’aria attivi per la massima efficienza, il cruscotto digitale curvo con due display da 12,3’’, gli aggiornamenti OTA (infotainment, mappe e sistemi di bordo), la leva del cambio posizionata dietro al volante e lo spazio in abitacolo oltre che la capacità del bagagliaio pari a 466 litri. Ci sono però degli elementi che appartengono solo a lei, come ad esempio il bagagliaio anteriore (frunk), i paddle al volante per la gestione della frenata rigenerativa e la modalità di guida a un pedale (i-PEDAL), lo Smart Regenerative System, la tecnologia Vehicle-toLoad (V2L), l’Head-up Display (HUD), l’electronic-Active Sound Design (e-ASD), l’Eco Package e la presa di ricarica anteriore illuminata.

Ufficio stampa Hyundai

Alla scoperta degli interni Per gli interni Hyundai ha seguito una strategia di progettazione tale da poter concepire un abitacolo capace di offrire a guidatore e passeggeri il massimo del comfort e dello spazio. I sedili anteriori sottili, con uno spessore ridotto del 30%, contribuiscono ad aumentare lo spazio per le gambe e per la testa della seconda fila, mentre il pavimento piatto favorisce una maggiore libertà di movimento per chi viaggia seduto sul divano posteriore. Questo viene anche denominato come “curve-less bench seat” (sedile a panchina senza curve) ed è ripiegabile con frazionamento 40:20:40 per offrire una maggiore comodità di carico, aumentata del 30% rispetto alla precedente generazione.

Ufficio stampa Hyundai

L' allestimento XLINE: dotazione e listino L’allestimento XLINE è disponibile con batteria da 48.4 kWh e 156 CV di potenza e ha un listino che parte da 42.000 euro. La dotazione di serie comprende numerosi sistemi di sicurezza Hyundai Smart Sense tra cui il sistema di mantenimento al centro della corsia (LFA), il sistema di assistenza anti-collisione frontale con riconoscimento veicoli, pedoni, cicli e junction, Highway Driving Assist (HDA), il sistema di riconoscimento attivo dei limiti di velocità (ISLA), lo Smart Cruise Control e il sistema di gestione automatica dei fari abbaglianti (HBA). Troviamo anche la funzione di pre-condizionamento della batteria (per garantire valide prestazioni di ricarica ed efficienza anche in inverno), oltre ai fanali con firma luminosa a LED, vetri posteriori oscurati, cerchi in lega da 17’’, climatizzatore automatico, doppio schermo panoramico con Cluster Supervision da 12,3’’ e sistema di navigazione con display touchscreen TFT LCD da 12.3”. Non manca il caricatore wireless per smartphone e la connettività Bluetooth, Apple CarPlay™, AndroidAuto™, con servizi Hyundai LIVE e aggiornamenti software OTA.

Ufficio stampa Hyundai