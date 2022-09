Cremona, 61enne ucciso con un fucile da caccia nella sua azienda

Un 61enne, Fausto Gozzini, è stato ucciso con un fucile da caccia all'interno della sua azienda che commercializza macchinari.

E' successo a Casale Cremasco-Vidolasco , in provincia di Cremona. A sparare è stato un 78enne, che è stato fermato dai carabinieri. Nella sparatoria è rimasta ferita in maniera lieve un'altra persona, un 37enne, che è stato portato in ospedale.