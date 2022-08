Avellino, gli negano da bere e lui spara contro il gestore: il barista è suo figlio

La tragedia sfiorata ha avuto luogo in un circolo ricreativo del piccolo paesino campano. Il Gip del tribunale di Avellino ha emesso un'ordinanza di arresto ai domiciliari nei confronti dell'uomo.

La lite furibonda -

lite familiare

il padre dell'uomo al bancone

servire bevande alcoliche al padre

essere stata rubata

Quella che sembrava essere una discussione finita male tra cliente e titolare si è rivelata essere in realtà unaa tutti gli effetti. Il 79enne è infatti, gestore del circolo teatro della lite. Il tutto è nato dal no del figlio di, un rifiuto che ha portato l'anziano a inveire contro di lui fino a estrarre l'arma - che gli inquirenti hanno poi scoperto- e utilizzarla, fortunatamente senza ferire nessuno.

Le indagini -

colleghi di Quindici

tentato omicidio

spari diretti intenzionalmente contro il figlio

A denunciare l'uomo sono stati i militari di Lauro, intervenuti quella sera insieme ai, comune vicino a Lauro. Il figlio, invece, non aveva sporto denuncia. Ora, il 79enne dovrà rispondere di, ricettazione, detenzione e porto abusivo di armi. Non solo, sono stati gli accertamenti dei carabinieri a identificare l'uomo e a ricostruire la dinamica dell'accaduto, compresi gli. Dopo le indagini, la questura di Avellino ha disposto la chiusura per 15 giorni del circolo.