Cremona, 13enne in coma etilico nel giorno di Pasqua per una delusione d'amore

ansa

E' stata portata in ospedale in codice rosso, in stato di coma etilico, una 13enne trovata nel pomeriggio di Pasqua in stato di incoscienza nel Parco Camagna di Rivolta d'Adda, nel Cremonese. Ad accorrere in soccorso della ragazza, i carabinieri della Stazione di Pandino, insieme al personale del 118 di Crema. All'origine del gesto, una delusione d'amore.