Verona, festeggia compleanno al bar: 14enne ricoverata per coma etilico

Ha scelto un bar per festeggiare il compleanno insieme agli amici, ma la protagonista, una 14enne di Verona, ha iniziato a bere drink ad alto contenuto alcolico fino a svenire per coma etilico. La giovane è stata portata al pronto soccorso in codice rosso. Secondo il racconto dei presenti, non ci sarebbe stato alcun controllo sull'età. Il questore ha così deciso la sospensione dell'attività per 7 giorni.