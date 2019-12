Modena, 17enne in coma etilico: gli amici lo filmano coi telefonini e diffondono i video via Whatsapp

Un 17enne è finito in coma etilico a causa dei troppi bicchieri bevuti durante una festa in villa e i suoi amici, di poco più grandi e maggiorenni, lo hanno ripreso con gli smartphone mentre era a terra. I video, diffusi via Whatsapp, hanno raggiunto numerosi coetanei. I fatti sarebbero accaduti la notte della vigilia di Natale nel Modenese. Sull'episodio sono in corso accertamenti dei carabinieri, che hanno già recuperato alcuni video.