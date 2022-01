Covid, la Regione Lombardia avvia un'ispezione all'ospedale Galeazzi

La direzione generale Welfare della Regione Lombardia ha avviato un' ispezione interna all 'Istituto ortopedico Galeazzi di Milano dopo il rinvio degli interventi per alcuni pazienti senza il Super Green pass su disposizione del virologo e direttore sanitario della struttura, Fabrizio Pregliasco . L'invio degli ispettori, come conferma l'assessorato al Welfare guidato da Letizia Moratti, è stato disposto per "raccogliere informazioni". A breve "l'ospedale dovrà anche produrre una relazione".

Il caso era stato sollevato da un servizio della trasmissione "Fuori dal coro" su Rete4, in cui alcuni pazienti avevano raccontato di interventi rinviati o annullati per i non vaccinati. Era poi intervenuto l'ospedale chiarendo, in una nota, di non aver respinto alcuni pazienti, ma di aver rimandato interventi non urgenti a causa dell'aumento dei ricoveri Covid.