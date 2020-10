Covid, i sindaci Sala e de Magistris al ministro Speranza: quella del lockdown è un'idea di Ricciardi o del ministero?

"L'ospedale in Fiera riapre con i primi pazienti. Speravo di non doverlo utilizzare ma è in funzione da oggi per cercare di togliere pressione agli ospedali" sul territorio. Lo ha detto il presidente della Lombardia Attilio Fontana precisando che "così togliamo la pressione eccessiva sulle terapie intensive. Sarà solo dedicato ai malati Covid e sarà di grande aiuto per alleviare" il lavoro degli ospedali locali.