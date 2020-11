Covid, Fontana: "Il governo lascia la Lombardia in zona rossa fino al 3 dicembre"

Ansa

Nonostante l'opposizione della Lombardia, il governo "intende mantenere in vigore fino al 3 dicembre le attuali misure restrittive e, quindi, lasciare la Regione in zona rossa". Lo ha dichiarato il governatore Attilio Fontana, secondo cui "restare in zona rossa significa non fotografare la realtà dei fatti e non considerare i grandi sacrifici compiuti dai cittadini lombardi".