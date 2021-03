Covid, famiglia con nove figli affronta la didattica a distanza "con entusiasmo"

Organizzarsi tra lavoro dei genitori e scuola a distanza dei figli è spesso problematico. Figuriamoci se i figli in questione sono nove , cinque dei quali connessi in Dad. Ma la famiglia Marra di Cambiago , in provincia di Milano, si è organizzata e ora gestisce la cosa senza problemi e anzi con grande entusiasmo. "Abbiamo pianificato dei sacrifici e ci siamo organizzati" raccontano alla "Gazzetta della Martesana".

La famiglia Marra è composta da papà Angelo, 50 anni, da mamma Mirella di 45 e dai 9 figli: Giuseppe (22) Nicolò (21), Andrea (18), Arianna (15), Giulia (13), Alice (10), Sara (9), Jessica (6) e Beatrice (4). Se la scuola a distanza adesso non è un problema è tutto merito di papà Angelo e mamma Mirella Chierigati che, dopo l'esperienza disastrosa di un anno fa, quando il primo lockdown li ha colti impreparati come accaduto a moltissime famiglie italiane, si sono organizzati per fare tutto al meglio.

"Con cinque figli che dovevano seguire le lezioni non siamo riusciti ad avere la connessione stabile per tutti e questo è stato un problema soprattutto per mia figlia che doveva fare l’esame di Stato - racconta Mirella -. Visto il disguido avuto abbiamo deciso di trovare una soluzione per il nuovo anno scolastico e per garantire a tutti una connessione stabile e un dispositivo da cui seguire le lezioni". E così ecco un computer o un telefono per tutti e due connessioni hotspot per garantire connessione a chiunque serva.