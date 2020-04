Coronavirus, zero contagiati a Ferrera Erbognone (Pavia): "Siamo solo fortunati"

Nessun contagiato tra i 1200 abitanti di Ferrera Erbognone. Nella cittadina in provincia di Pavia il coronavirus fortunatamente non sembra essere ancora arrivato e c'è già chi si dice pronto a voler studiare il caso di questo comune per vedere se ci sia una ragione scientifica dietro quest'apparente immunnità dei cittadini.

L'oggetto e la speranza di questo studio potrebbe essere legato al patrimonio genetico. "Siamo solo stati fortunati, non c'è nessun fenomeno", spiega un abitante di Ferrera Erbognone ai microfoni di "Stasera Italia". Per altri invece: "Tutte le persone del luogo hanno rispettato alla perfezione le direttive e le restrizioni del governo".