Coronavirus, diminuiscono i contagi in Lombardia | Calano i ricoverati in terapia intensiva

Ad oggi sono 3.500 le vie di Milano, per oltre 2.500 chilometri totali, che sono state sanificate in seguito all'emergenza coronavirus. Entro il 3 aprile Amsa, la società del gruppo A2A che si occupa della pulizia e della raccolta rifiuti, coprirà tutta la città. Gli itinerari quotidiani prevedono squadre sia nelle zone centrali della città sia nei quartieri più distanti dal centro per circa 150 chilometri di vie sanificate al giorno.

Per il sesto giorno consecutivo è ancora in calo la crescita dei contagi in Lombardia: i nuovi casi positivi sono 1047, per un totale di 43.208 contagiati. Lunedì l'aumento era stato di 1.154, domenica di 1.592. Scende anche il numero di morti che sono 381, per un totale di 7.199. Lunedì erano stati 458, domenica 416. E' negativo per la prima volta dall'inizio dell'emergenza il dato degli accessi in terapia intensiva: 1.324 contro 1.330 di lunedì.