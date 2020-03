Coronavirus, violano la zona rossa nel Lodigiano: 18 denunciati

Sono diciotto i denunciati in provincia di Lodi che hanno cercato di eludere i controlli per recarsi in esercizi pubblici al di fuori della zona rossa o che sono entrati nell'area isolata per trovare parenti. A scoprirli, negli ultimi giorni, sono state le forze dell'ordine che recintano la zona. Delle 18 persone denunciate, dodici sono straniere. Dovranno rispondere di violazione dell'ordine prescritto nel decreto emanato il 23 febbraio.