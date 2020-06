Coronavirus, sindaco Nembro: "Dovevano fare zona rossa a fine febbraio"

"Credo che a fine febbraio avrebbero dovuto istituire la zona rossa". Lo ha affermato Claudio Cancelli, sindaco di Nembro, Comune che assieme ad Alzano Lombardo è al centro della questione sulla mancata zona rossa nella Bergamasca. "A marzo, quando l'Istituto Superiore di Sanità con una nota ha ritenuto ci fossero le condizioni per attuare misure restrittive come a Codogno e nel Lodigiano, la situazione era già fuori controllo", ha aggiunto.

