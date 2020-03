Coronavirus, scuole chiuse: ma le lezioni e i compiti si fanno online

A Corsico in provincia di Milano, si prosegue con il programma didattico anche se le scuole sono chiuse in tutta la Lombardia. E' la trovata dell'Istituto tecnico Falcone Righi che ha deciso di proseguire le lezioni, con compiti annessi, tutto rigorosamente online. Le telecamere di "Mattino Cinque" sono andate a casa di una delle docenti conivolte nel progetto.

"Attraverso un messaggio riusciamo a intervenire durante le lezioni", spiega uno studente collegato alla piattaforma utilizzata dalle classi per continuare a studiare. Anche l'appello è online e nessuna disciplina è esclusa dalle video conferenze. In questo modo gli studenti riescono a non rimanere indietro e gli insegnanti non corrono il rischio di lasciare incompleto il programma didattico entro la fine dell'anno scolastico.