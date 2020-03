Coronavirus, docente positiva: chiuso un liceo nel Salernitano

Una professoressa di Agropoli (Salerno) è risultata positiva al coronavirus e il sindaco ha deciso di chiudere la scuola per due giorni. La donna - 57 anni, insegnante di matematica al liceo "Alfonso Gatto" - si era recata a Parma durante le vacanze di carnevale per trascorrere qualche giorno con il figlio. Rientrata ad Agropoli, non è poi più tornata a scuola a causa di una febbre alta. La donna non avrebbe dunque avuto alcun contatto con gli studenti del liceo, ma in attesa di ricostruire con chiarezza i suoi movimenti ed escludere contatti con docenti e allievi il primo cittadino di Agropoli, Adamo Coppola, ha disposto la chiusura del liceo.