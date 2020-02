Coronavirus, scuole restano chiuse in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna

Le scuole resteranno chiuse per un'altra settimana in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna per l'emergenza coronavirus. "Anche la prossima settimana l'attività didattica delle scuole e degli asili resta sospesa", ha scritto il presidente della Lombardia, Attilio Fontana, su Facebook. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui