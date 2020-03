Coronavirus, parla il pediatra di Bergamo: "Ricoverati anche diversi giovani"

"Siamo sotto pressione e stiamo lavorando tanto, però ci siamo tutti rimboccati le maniche e stiamo cercando di rispondere a questa esigenza". A parlare in collegamento con "Mattino Cinque" è il pediatra Lorenzo Norsa, impegnato presso l'ospedale di Bergamo Papa Giovanni XXIII per far fronte all'emergenza coronavirus.

"La nostra struttura si è attrezzata per aprire reparti nuovi destinati alla polmonite da coronavirus - ha spiegato - arrivano tanti casi e si cercano di liberare i letti al più presto. I turni sono molto intensi sia fisicamente, in quanto c'è una particolare vestizione, sia moralmente, perché non avevamo mai affrontato un'emergenza del genere".

E durante l'intervista, Norsa conferma che il virus non riguarda solo i più anziani: "Ci sono anche diversi giovani chiaramente e in base alle loro esigenze ventilatorie vengono allocati alle zone di competenza".

Poi la precisazione rispetto ai bambini: "Al momento confermiamo i dati della Cina, i casi sono veramente pochi e i più piccoli contraggono il virus in forma più lieve".

Infine una bella notizia che riguarda il medico in prima linea, diventato recentemente papà per la terza volta dopo aver scoperto la positività al coronavirus della moglie. "Per fortuna stanno entrambe bene, anche se non le posso ancora vedere".