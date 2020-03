Coronavirus, Lamorgese: "Pronti a nuove scelte coraggiose, se necessario"

Per far fronte all'emergenza coronavirus il governo è pronto a fare "nuove scelte coraggiose se non avremo i risultati sperati". E' quanto ha rivelato il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese. Intanto il bilancio delle vittime in Italia tocca quota 1.016, con un incremento di 189 rispetto alla precedente rilevazione; 12.839 i malati, 1.258 i guariti.