Coronavirus, ospite di una Rsa rivede la figlia in videochiamata: muore colpita da un infarto

LaPresse

Tragedia in una Rsa del Bresciano. Una donna, ospite della "Casa Albergo" di Montichiari, è deceduta di infarto dopo aver visto la figlia in videochiamata. A causa delle norme anti-Covid, l'anziana non poteva incontrare nessuno, neanche i parenti più stretti. Per questo, i gestori della struttura hanno pensato di renderla felice permettendole almeno di parlare con la figlia online. Ma il suo cuore non ha retto ed è morta per arresto cardiocircolatorio.