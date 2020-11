Potenza, "Vostra zia sta bene" ma la telefonata dall'Rsa arriva ai parenti che stanno piangendo la 91enne in una bara

Dal 2 novembre non avevano potuto più far visita alla zia 91enne ospite di una Rsa del Potentino né parlarle in videochiamata. Per l'emergenza sanitaria, i parenti di Teresa Langone di Anzi (Potenza) si erano così rassegnati a ricevere videochiamate dagli operatori della struttura che li rassicuravano sempre con le stesse parole: "Sta bene, è a letto, è stabile". Fino alla chiamata del decesso che li ha riuniti tutti all'obitorio. Ma anche davanti alla bara non si è fatta attendere la telefonata dell'operatore con quelle stesse parole ripetute per giorni: "Sta bene, è a letto". Una beffa, che i parenti dell'anziana hanno reso noto sulla stampa locale.