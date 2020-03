Coronavirus, l'ospedale di Bergamo: "Disperato bisogno di personale"

L'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, che essendo uno di quelli nell'area più colpita dal morbo è "in piena emergenza" per il coronavirus, ha lanciato un appello in inglese per reperire personale anche all'estero. "Abbiamo disperato bisogno di infermieri e medici, oltre che di apparecchi di ventilazione e dispositivi di protezione individuale", ha scritto Stefano Fagiuoli, direttore del Dipartimento di Medicina del nosocomio.

