Coronavirus, la coppia di Codogno in quarantena: "Mancano le mascherine"

Alice e il marito vivono a Codogno, zona rossa nel Lodigiano considerata uno dei focolai del coronavirus. Pur non essendo positivi all'infezione, si sono barricati in casa ed escono di tanto in tanto per una passeggiata. A "Mattino Cinque" hanno raccontato la loro quarantena: "Stiamo reagendo alle notizie e alle indicazioni che ci vengono date, mancano ancora mascherine e altri accorgimenti che aiutano a stare più tranquilli".

“La situazione - ha spiegato Alice alla conduttrice, Federica Panicucci - è in continua evoluzione e direi che volge verso il meglio, anche la macchina organizzativa comincia a girare”, ha concluso la donna in collegamento con il programma di Canale 5.