Coronavirus, inchiesta sulle Rsa: perquisito il Don Gnocchi a Milano

La Guardia di finanza di Milano ha effettuato una serie di perquisizioni presso l'Istituto Palazzolo Fondazione Don Carlo Gnocchi. L'operazione si iscrive nell'ambito dell'inchiesta della Procura per le morti di centinaia di anziani nelle Rsa, tra cui il Pio Albergo Trivulzio. Per quanto riguarda il Don Gnocchi sono indagati per epidemia e omicidio colposi, tra gli altri, anche il dg Antonio Dennis Troisi e il direttore sanitario Federica Tartarone.