Coronavirus, in buone condizioni il neonato ricoverato a Bergamo

La notizia del ricovero del piccolo era stata diffusa martedì dal direttore dell'Istituto superiore di sanità, Silvio Brusaferro, che durante la conferenza stampa nella sede della Protezione civile aveva parlato di "una bambina nei primi giorni di vita, risultata positiva al tampone del coronavirus. E' monitorata, ma non è non intubata". Successivamente era emerso che in realtà si tratta di un maschietto di poche settimane". Una notizia che aveva suscitato scalpore e preoccupazione proprio per la tenerissima età del paziente, ma fortunatamente dall'ospedale arrivano ora notizie confortanti.

Intanto però, per far fronte alla situazione d'emergenza (l'area della Bergamasca è tra le più colpite, e gli ospedali della zona sono particolarmente sotto pressione) l'Ats di Bergamo sta cercando di richiamare in servizio gli infermieri in pensione: "E' già stato fornito un elenco di circa venticinque infermieri in quiescenza disponibili a rientrare in servizio - ha spiegato il presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Bergamo, Gianluca Solitro - per i quali sono state fatte le valutazioni affinché non venga messa a rischio la loro salute e per il rispetto della normativa in merito all'iscrizione all'ordine, che verrà riattivata straordinariamente, su indicazioni nazionali della Federazione, per un periodo determinato e senza oneri per quanti si sono resi disponibili".