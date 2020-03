Coronavirus, il sindaco Sala: "Milano regge, avanti con i comportamenti responsabili ma se il virus sfonda..."

"Il virus a Milano non sta sfondando ed è fondamentale che non sfondi, andiamo avanti con fiducia , dobbiamo attenerci alle regole". Il sindaco di Milano Giuseppe Sala in un video su Facebook torna a parlare ai suoi cittadini invitandoli a stare a casa e a mantenere comportamenti responsabili per non far "collassare il sistema sanitario". "E' un lunedì da nostalgia canaglia - dice, - pesa l'incertezza, ma continuiamo a rispettare le direttive del governo".