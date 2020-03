Coronavirus, il sindaco Sala chiude i parchi recintati di Milano 

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha deciso di chiudere i parchi della città. "Oggi pomeriggio firmerò una ordinanza per chiudere i parchi recintati da sabato mattina" - ha detto in un video su Facebook. È necessario farlo, non possiamo estendere la stessa regola ai parchi non recintati. Ma invito tutti a un comportamento in linea con le regole stabilite".

Alla vigilia della chiusura totale di tutte le aree verdi recintate della città, pochi temerari milanesi hanno passato la giornata di sole tra i giardini Indro Montanelli, in pieno centro e il Parco Sempione. Qualcuno prende il sole, altri sono a spasso con il cane, altri si concedono l'ultima possibile corsa all'aperto.

Anche Roma si appresta a effettuare la serrata del verde con un provvedimento per chiudere tutti i parchi e le ville con giardino del territorio di Roma Capitale. L'ordinanza sarà firmata dalla sindaca Raggi.

La decisione è stata presa per fermare il più possibile gli spostamenti non necessari. e per nulla legati a motivi di necessità. Anche oggi a Milano i polmoni verdi della città sono diventati la scusa per una prolungata passeggiata con il cane, la lettura di un libro o di un quotidiano sulla panchina, il luogo per allenarsi all'aperto con una corsa. Probabilmente l'ultima per un lungo periodo.