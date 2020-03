Coronavirus, il Viminale conferma: non c'è il divieto di passeggiata 

E' possibile uscire per fare una passeggiata? In tempi di divieti per l'emergenza coronavirus è questa la domanda che tutti si pongono. Di fatto nei decreti finora emanati dal governo non c'è un divieto assoluto di passeggiata. Fonti del Viminale confermano che chi esce di casa per prendere aria, per portare fuori il cane, per andare dal tabaccaio o in edicola non è passibile di sanzione. Anche la protezione civile spiega che non esiste un "divieto di passeggiata" tout court. C'è, tuttavia, un forte invito a restare in casa.