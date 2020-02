Coronavirus, gli spostamenti del 38enne di Codogno tra il lavoro e lo sport

Tra fine gennaio e inizio febbraio il 38enne ha cenato con con una persona (risultata poi negativa al test sul coronavirus) che era appena rientrata dalla Cina. Domenica si sarebbe presentato al pronto soccorso di Codogno con febbre alta. Rimandato a casa, è tornato di nuovo in ospedale mercoledì ed è stato ricoverato. Per amici, conoscenti e tutte le persone che sono state a contatto con lui in questi giorni è scattata la quarantena.

La moglie del 38enne è un insegnante di educazione fisica alle scuole medie, ma aveva smesso di lavorare perché incinta. Ha frequentato un corso preparto, saltuariamente dava una mano alla madre che ha un'erboristeria in un paese vicino.