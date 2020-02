Conte: sul coronavirus "niente panico e nessun allarmismo sociale"

Sulla vicenda coronavirus la linea di massima precauzione adottata dall'Italia "ci consente di scacciare via qualsiasi allarmismo sociale e qualsiasi panico". A garantirlo è il premier Giuseppe Conte, il quale ha quindi sottolineato che per quanto riguarda i tre contagiati di Codogno "è stata disposta una nuova ordinanza che dispone il trattamento di isolamento per tutti coloro che sono venuti a contatto" con loro.