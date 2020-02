Italiano positivo al coronavirus, l'assessore alla Sanità della regione Lombardia: "Bisogna capire come è avvenuta l'infezione"

Un 38enne del Lodigiano è risultato positivo al test del coronavirus ed è stato ricoverato in Terapia intensiva all'ospedale di Codogno. A "Mattino Cinque", l'assessore alla Sanità della regione Lombardia, Giulio Gallera, è intervenuto per fare il punto sulla situazione: "Stiamo cercando di ricostruire come sia avvenuta l'infezione - ha detto Gallera in collegamento -, stiamo verificando una persona che è rientrata dalla Cina intorno al 20-21 gennaio e che è stata a cena con l'uomo ricoverato intorno ai primi di febbraio".

Gallera chiarisce quali siano state le misure adottate in questo momento, anche sull'amico del ricoverato rientrato dalla Cina: "Questa persona è rientrata in Italia prima che ci fosse l'inasprimento delle misure di sicurezza, ora è all'ospedale Sacco ma non ha avuto problemi se non un po' di febbre intorno al 10 di febbraio: stiamo capendo se sia stato lui a contagiarlo. Inoltre, stiamo monitorando tutte le persone che sono state in contatto con la persona in Terapia intensiva, abbiamo reagito con grande tempestività e ora stiamo monitorando tutti i contatti"