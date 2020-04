Coronavirus, Gdf indaga anche su direttive Regione Lombardia a Rsa

La guardia di finanza di Milano, impegnata nelle perquisizioni al Pio Albergo Trivulzio, sta acquisendo anche documenti sulle direttive della Regione Lombardia ricevute dalla struttura per la gestione di ospiti anziani e pazienti. Sequestrati anche documenti sui tamponi e su ingressi e uscite di pazienti e anziani in queste ultime settimane, oltre che sui dispositivi di protezione come le mascherine. Anche nelle altre Rsa indagini simili.

