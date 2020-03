Coronavirus, Gallera (Lombardia): prima giornata positiva, meno ricoveri

"Oggi forse è la prima giornata positiva di questo mese duro, durissimo. Non è ancora il momento di cantar vittoria e rilassarci, una luce in fondo al tunnel la vediamo". Lo ha affermato l'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Giulio Gallera, precisando che "per la prima volta oggi abbiamo una diminuzione dei ricoveri: abbiamo 9.266 pazienti ricoverati. Domenica erano 9.439". Rallentano anche i contagi: +1.555 in 24 ore.

