Coronavirus, Fontana: "Possiamo dire che faremo un'estate da liberi"

Ansa

"Quando saremo fuori bisogna chiederlo ai medici, ma questa estate, entro luglio, sempre che arrivino i vaccini, saremo messi in una condizione tale per cui avremo riconquistato praticamente tutte le nostre principali libertà. Siamo nelle condizioni per dire che faremo un'estate da liberi". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, aggiungendo che entro domenica 11 aprile tutti gli over 80 avranno ricevuto la prima dose".