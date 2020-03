Coronavirus, Fontana: "In Lombardia ordinanza più restrittiva possibile"

"Abbiamo emanato l'ordinanza più restrittiva possibile per far capire alla gente che deve restare a casa, per proteggere se stessi e gli altri". Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, durante una diretta Facebook. "Siamo allo stremo del personale medico e infermieristico, i numeri del contagio devono ridursi", ha aggiunto. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui