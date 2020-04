Coronavirus, a Milano nella Rsa che "resiste": "Siamo blindati"

Nessun anziano positivo tra gli 84 ospiti della Domus Patrizia di Milano. Con le Rsa finite nella bufera anche giudiziaria, non solo in Lombardia, per la strage di nonni causata dall'ingresso del coronavirus negli ospizi, dal capoluogo meneghino arriva la storia della residenza assistenziale che "resiste". "Siamo blindati dal 21 febbraio", conferma ai microfoni di NewsMediaset la responsabile della struttura Manuela Massarotti. "Ricevo 20 telefonate al giorno con la richiesta di accettare pazienti dagli ospedali, ma tengo duro", conclude.