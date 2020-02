Coronavirus, a Milano chiuso anche il Duomo

Tra le misure per cercare di contenere la diffusione del coronavirus, a Milano è stata decretata anche la chiusura del Duomo. Si tratta di una decisione, presa "in via cautelativa", valida fino al 25 febbraio "in attesa di ulteriori e più dettagliate disposizioni da parte delle autorità competenti". La decisione di chiudere il Complesso Monumentale è stata presa dalla Veneranda Fabbrica del Duomo di concerto con il Capitolo metropolitano.