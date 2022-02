Como, pitbull scappa dalla villa di Theo Hernandez e uccide un cagnolino

L'aggressione La 74enne stava camminando con al guinzaglio Milo, cagnolino di sette anni, quando si è aperto il cancello della villa per fare passare una macchina. Approfittando del momento, dal giardino sarebbe uscito un pitbull che ha subito preso di mira il pinscher. La donna ha raccontato di avere preso in braccio la bestiola, ma il pitbull le è saltato addosso facendola cadere e poi avventandosi sul cane, uccidendolo.

La denuncia La padrona è svenuta e cadendo a terra ha battuto violentemente l'anca. Ora la nipote cerca testimoni, con l'intenzione di rivalersi in qualche modo per i danni subiti dall'anziana zia e per la perdita dell'animale. Al momento dell'incidente Theo Hernandez non era presente perché si trovava in trasferta col Milan a Salerno, dove i rossoneri hanno raccolto soltanto un pari per 2-2.