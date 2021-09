Caso Ziliani, la chiamata della figlia ai carabinieri: "Avevamo un appuntamento, non si è fatta sentire"

"Vi sto chiamando da Temù perché mia madre è uscita di casa circa quattro ore fa per andare a fare una passeggiata nei boschi. Ho provato a chiamarla più di una volta, avevamo un appuntamento alle 10 di mattina, ma non si è fatta sentire". "Quarto Grado" manda in onda la chiamata inedita che Silvia Zani ha fatto ai carabinieri per denunciare la scomparsa della madre Laura Ziliani, il cui cadavere è stato trovato poi tra la vegetazione in Alta Vallecamonica.

"Il cellulare mi dà subito la segreteria, come se fosse spento, staccato o senza la linea. Sto cominciando seriamente a preoccuparmi", continua nella telefonata la ragazza, che, assieme alla sorella Paola e al fidanzato Mirto Milani, è stata arrestata dai carabinieri di Brescia. I tre erano indagati con l'accusa di omicidio volontario e occultamento di cadavere.