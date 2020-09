Caso Diasorin, indagini Gdf su dati nel cellulare del governatore Fontana

I militari della Gdf di Pavia hanno eseguito copia forense dei contenuti, in particolare della messaggistica, del cellulare del governatore lombardo, Attilio Fontana. Il provvedimento rientra nell'indagine sull'accordo tra Diasorin e il Policlinico San Matteo per lo sviluppo dei test per la diagnosi del Covid. L'avvocato di Fontana, Iacopo Pensa, ha parlato di atto con "evidenti criticità di carattere costituzionale". Il governatore non risulta indagato.