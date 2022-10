Caro bollette, boom di affari per gli spazzacamini

Il

caro bollette

fonti di calore alternative

ripristino dei vecchi camini

boom di richieste

mette in allerta gli italiani, che, in queste settimane, stanno cercandoper far fronte al freddo dell'inverno. Tra queste, il, con conseguenteper chi si occupa della loro manutenzione, pulizia e certificazione.

"

Non riusciamo a soddisfare tutti i clienti

Mattino Cinque News

spazzacamino di Varese

pulire strutture inutilizzate da molto tempo

prestare molta attenzione

, sono quasi il doppio rispetto allo scorso anno", racconta all'inviata di "" Benedetto,. "Mi sto ritrovando a dover. Per questo, bisogna: all'interno, infatti, si potrebbero trovare dei nidi di calabroni che otturano la canna fumaria o delle ragnatele".

Il boom di richieste ha anche

cambiato il rapporto con i colleghi

concorrenza

collaborazione tra di noi

: "Prima c'era una sorta di, adesso invece c'è".