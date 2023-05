Candida auris, a Milano morto un uomo contagiato dal "fungo killer"

Cos'è la candida auris

"La Candida auris è un fungo isolato per la prima volta nel 2009 in Giappone dall’orecchio (in latino “auris”) di una donna e si è poi diffuso in diversi Paesi del mondo. In Italia, il primo caso di infezione invasiva è stato identificato nel 2019 seguito da un focolaio nelle Regioni settentrionali nel biennio 2020-2021", si legge sul sito Epicentro dell'Istituto superiore di sanità (Iss). "Dal 2019 sono stati descritti e/o notificati sia casi importati che casi autoctoni per un totale di circa 300 casi in un focolaio epidemico che ha coinvolto principalmente Liguria ed Emilia Romagna".