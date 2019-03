Non è legato all'Isis e a nessuna organizzazione terroristica di matrice islamica Ousseynou Sy, il 47enne che ha dirottato e dato fuoco a un bus carico di studenti alle porte di Milano . Lo ha spiegato il responsabile dell'antiterrorismo milanese, Alberto Nobili. L'uomo, tuttavia, "aveva registrato un video fatto arrivare in Senegal" in cui diceva di voler "punire l'Europa per le politiche a suo dire inaccettabili contro i migranti".

Video e gesto eclatante - Quel video fatto arrivare in Senegal da Sy doveva essere in preparazione del suo "gesto eclatante" secondo quanto riferito da Nobili. Il capo del pool antiterrorismo ha affermato che dall'interrogatorio è emerso che la sua azione "voleva mandare il messaggio 'Africa sollevati'". Nobili ha chiarito che "voleva dire agli africani di non venire più in Europa e punire l'Europa per le politiche a suo dire inaccettabili contro i migranti".



Lupo solitario - Secondo la Procura, l'autista "è un lupo solitario che non ha fatto nessuna riflessione sull'Isis". Quell'uomo, ha spiegato ancora Nobili, "non è inquadrabile per conoscenze investigative pregresse in nessun contesto radicalizzato o stragismo islamico".



Sempre secondo quanto riferito da Nobili, Sy ha poi precisato che "se non fossero intervenuti i carabinieri, nessuno si sarebbe fatto male". L'uomo lo ha sostenuto aggiungendo che "sarebbe andato a Linate dove, a suo dire, sarebbe fuggito in aereo". Però, il pm ha spiegato che aveva già cosparso il bus di benzina e aveva in tasca un accendino, a suo dire scarico.