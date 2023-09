Lentate (Monza e Brianza), sente un uomo bestemmiare a cena e lo accoltella: 44enne denunciato

Leggi Anche Treviso, a Castello di Godego un bar fa pagare le bestemmie

Leggi Anche Parolacce, ecco la classifica delle città italiane in cui se ne dicono di più

Durante la serata uno dei vicini, il 60enne poi rimasto ferito, aveva cominciato ad alzare i toni iniziando a imprecare veemente con bestemmie dinanzi a tutti i commensali, compreso il 44enne il quale, a sua volta, fervido credente, gli aveva chiesto più volte di smettere.

Ne era scaturita un'accesissima discussione che aveva portato i due a tirar fuori coltelli di grosse dimensioni. I due inizialmente sono stati separati dalle altre persone. Ma il 44enne era riuscito comunque a divincolarsi a e a colpire il 60enne con due coltellate per poi scappare su una moto. L'uomo, arrestato, si trova in carcere perché deve scontare 10 anni, 9 mesi e 20 giorni di reclusione per un cumulo di pene relativo a condanne per svariati reati commessi tra il 2009 e il 2017.