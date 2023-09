Treviso, a Castello di Godego un bar fa pagare le bestemmie

"I clienti l'hanno presa bene. Finora nessuno si è lamentato. Anzi, quasi tutti hanno messo dentro il vaso l'euro senza bisogno di alcun richiamo, che comunque non facciamo perché non ci sono obblighi", ha spiegato l'ideatrice dell'iniziativa

Come riporta Il Gazzettino, infatti, i gestori - Daniele, Michela e la loro figlia Camilla - hanno esibito sul bancone un cartello (posizionato su un barattolo di vetro) che recita: "1 bestemmia 1 euro; 3 bestemmie 2,5 euro; bestemmia d'autore 5 euro". "L'idea mi è venuta al ritorno dalle ferie. Nel bar erano presenti due avventori che stavano discutendo animatamente, con un intercalare continuo di bestemmie. Il tutto vicino a un bambino che stava con la mamma. Ecco, in quel momento ho pensato che dovevo fare qualcosa ed è nata questa idea", ha spiegato Camilla.

I clienti - ha aggiunto Camilla - "l'hanno presa bene. Finora nessuno si è lamentato. Anzi, quasi tutti hanno messo dentro il vaso l'euro senza bisogno di alcun richiamo, che comunque non facciamo perché non ci sono obblighi. Qualcuno ha messo soldi preventivamente dicendo che sicuramente in giornata qualcuna gli sarebbe scappata".

"Cosa ne faremo dei soldi? Quando avremo riempito il vaso li devolveremo tutto in beneficenza a qualche associazione locale", ha concluso la donna.