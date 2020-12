Brianza, 30enne travolta e uccisa da un treno vicino a un passaggio a livello

ansa

Una 30enne è morta dopo essere stata travolta da un treno, in prossimità di un passaggio a livello, a Besana Brianza. In base ai rilievi eseguiti dalle forze dell'ordine, il macchinista del convoglio Trenord, che da Lecco era diretto a Milano, non avrebbe potuto fare nulla per evitare l'impatto. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco del comando provinciale di Monza, Polfer e carabinieri.